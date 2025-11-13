¡Desternillante! Arturo Valls toma de su propia medicina con un chiste de los suyos

Arturo Valls se encontraba despidiendo a los jugadores que habían fallado la pregunta del 45% cuando se ha topado con Dani, uno de los eliminados que aseguraba haber traído un chiste “de los que le gustan”.

El presentador, incapaz de rechazar propuestas como esta, le ha invitado a contarlo. “¿Cómo se llama una mujer con nombre de pizza sin ingredientes?”, ha preguntado el concursante.

Arturo, lógicamente, ha respondido: “Margarita”. Sin embargo, el desternillante desenlace del chiste no se lo esperaba nadie. ¡Haz click en el vídeo para no perderte este momentazo!