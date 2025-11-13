Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 12 de noviembre

¡Desternillante! Arturo Valls toma de su propia medicina con un chiste de los suyos

Dani ha conseguido hacer reír al presentador con un chiste malo como los que suele contar él.

¡Desternillante! Arturo Valls toma de su propia medicina con un chiste de los suyos

Publicidad

Arturo Valls se encontraba despidiendo a los jugadores que habían fallado la pregunta del 45% cuando se ha topado con Dani, uno de los eliminados que aseguraba haber traído un chiste “de los que le gustan”.

El presentador, incapaz de rechazar propuestas como esta, le ha invitado a contarlo. “¿Cómo se llama una mujer con nombre de pizza sin ingredientes?”, ha preguntado el concursante.

Arturo, lógicamente, ha respondido: “Margarita”. Sin embargo, el desternillante desenlace del chiste no se lo esperaba nadie. ¡Haz click en el vídeo para no perderte este momentazo!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

¡Desternillante! Arturo Valls toma de su propia medicina con un chiste de los suyos

¡Desternillante! Arturo Valls toma de su propia medicina con un chiste de los suyos

“¿Qué tipo de hierbas?”: Arturo Valls alucina con el hobby de una concursante

“¿Qué tipo de hierbas?”: Arturo Valls alucina con el hobby de una concursante

“Para lo que hemos quedado...”: David Fernández, Juanra Bonet y María Peláe muestran sus dotes como contorsionistas

“Para lo que hemos quedado...”: David Fernández, Juanra Bonet y María Peláe muestran sus dotes como contorsionistas

Ciencia
En directo

El equipo de ciencia recrea una cesárea en El Hormiguero con un simulador de órganos sintéticos de última generación

Vuelve a ver la entrevista completa a Pablo Alborán en El Hormiguero
Mucho ritmo

Vuelve a ver la entrevista completa a Pablo Alborán en El Hormiguero

El homenaje gastronómico de David de Jorge a Pablo Alborán: "Está muy rico"
Delicioso

El homenaje gastronómico de David de Jorge a Pablo Alborán: "Está muy rico"

El chef del programa ha preparado una receta malagueña para que el invitado se sintiese como en casa.

Pablo Alborán
¡Momento único!

Pablo Alborán emociona en El Hormiguero con su interpretación en directo de ‘Mis 36’

Entre aplausos y emoción, el artista presentó una de las canciones más especiales de su último disco, dejando al público sin palabras.

Pablo Alborán

Pablo Alborán se atreve con el merengue en El Hormiguero y versiona sus mayores éxitos

La reflexión de Pablo Alborán sobre el amor: "No es lo que te cuentan en las películas"

La reflexión de Pablo Alborán sobre el amor: "No es lo que te cuentan en las películas"

¿Hay pacto? Rosa se planta con 21 aciertos en El Rosco pendiente de la decisión de Manu

¿Hay pacto? Rosa se planta con 21 aciertos en El Rosco pendiente de la decisión de Manu

Publicidad