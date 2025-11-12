¡Vive el primer directo de La Voz 2025! Participa en el sorteo de una entrada doble exclusiva

Antena 3 LogoAntena3
La emoción de La Voz vuelve a encenderse… ¡y tú puedes vivirla en primera fila! Antena 3 te invita a disfrutar del primer programa en directo de La Voz 2025 con una entrada doble exclusiva para asistir al plató y sentir la magia de la música en vivo.

Los concursantes ya están listos para dejarlo todo sobre el escenario, los coaches afinan su intuición y el público se prepara para una gala inolvidable. ¿Quieres ser parte del espectáculo?

Responde a las preguntas que te dejamos a continuación y podrás ser uno de los afortunados en vivir la experiencia en directo y ver a Sebastián Yatra, Malú, Pablo López y Mika en plena acción.

El primer Directo de La Voz tendrá lugar el 28 de noviembre y te recordamos que Atresmedia no se hace cargo de los gastos de desplazamiento.

