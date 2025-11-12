¡Consigue una entrada doble!
¡Vive el primer directo de La Voz 2025! Participa en el sorteo de una entrada doble exclusiva
Responde correctamente a todas las preguntas y podrás ganar una de las cinco entradas dobles que sorteamos para vivir de cerca la magia de La Voz.
Publicidad
Trivial
Consigue una entrada doble para el primer Directo de La Voz 2025
¡Participa!
La emoción de La Voz vuelve a encenderse… ¡y tú puedes vivirla en primera fila! Antena 3 te invita a disfrutar del primer programa en directo de La Voz 2025 con una entrada doble exclusiva para asistir al plató y sentir la magia de la música en vivo.
Los concursantes ya están listos para dejarlo todo sobre el escenario, los coaches afinan su intuición y el público se prepara para una gala inolvidable. ¿Quieres ser parte del espectáculo?
Responde a las preguntas que te dejamos a continuación y podrás ser uno de los afortunados en vivir la experiencia en directo y ver a Sebastián Yatra, Malú, Pablo López y Mika en plena acción.
Más Vídeos
- Los talents improvisan tras las cámaras de La Voz: ¿qué canción se les pasa por la cabeza?
- Del dueto de Yatra y María Becerra al robo de Pablo López: lo más comentados de los Asaltos de La Voz
- El debut musical de Sebastián Yatra que no conocías... ¡en High School Musical!: “La regañada que me pegó mi mamá”
El primer Directo de La Voz tendrá lugar el 28 de noviembre y te recordamos que Atresmedia no se hace cargo de los gastos de desplazamiento.
Publicidad