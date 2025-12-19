Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Famosos

Los fans de Isabel Pantoja reclaman el dinero de uno de sus conciertos cancelados: "Van a pagar hasta el último centavo"

Decenas de personas reclaman aún que les devuelvan los 95 euros de las entradas del concierto que canceló en noviembre del año pasado en Tarragona. Hoy, Isabel Rábago nos cuenta qué va ocurrir y todo lo que hay detrás de la suspensión del concierto.

Isabel Pantoja

Publicidad

Isabel Pantoja ha generado mucho revuelo entre sus fans ante la cancelación constante de su concierto previsto para noviembre de 2024 en Tarragona. Este fue aplazado para julio de 2025 y, cuando llegó el día, se volvió a cancelar.

Es el 3 de julio de este año cuando los seguidores de Isabel Pantoja reciben la primera respuesta por parte de la empresa promotora encargada de la gira de la artista. Esta asegura que les devolverá el dinero, pero algunos de ellos aún no lo han recibido.

"Había un promotor que quiebra y durante todo este proceso estaba él", nos cuenta Isabel Rábago. Esta asegura que más del 90% de las entradas han sido devueltas ya y que, las que faltan, fueron reservadas a través de internet y tardarán algo más, pero llegarán.

"Van a pagar hasta el último centavo", afirma Isabel Rábago. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

VOTA: Tú decides quién será el ganador de La Voz 2025

Cuatro finalistas y un solo ganador: esta noche, sigue en directo todo lo que sucede en la Gran Final de La Voz

Isabel Pantoja

Los fans de Isabel Pantoja reclaman el dinero de uno de sus conciertos cancelados: "Van a pagar hasta el último centavo"

"Parecemos hermanos gemelos": Pablo Motos y Karlos Arguiñano se enfrentan al test del yayo interior

"Parecemos hermanos gemelos": Pablo Motos y Karlos Arguiñano se enfrentan al test del yayo interior

Los 12 consejos de Pablo Motos por Navidad: "Lo único que tenemos en la vida es tiempo"
Así termina 2025

Los 12 consejos de Pablo Motos por Navidad: "Lo único que tenemos en la vida es tiempo"

Así ha sido la entrevista completa a Karlos Arguiñano en El Hormiguero
Para el recuerdo

Así ha sido la entrevista completa a Karlos Arguiñano en El Hormiguero

Karlos Arguiñano confiesa a Pablo Motos su etapa más difícil: "La televisión me salvó"
En El Hormiguero

Karlos Arguiñano confiesa a Pablo Motos su etapa más difícil: "La televisión me salvó"

El chef, último invitado de 2025 en el programa, ha deleitado con algunas ideas de recetas para estas fechas navideñas y anécdotas personales.

Karlos Arguiñano desvela cuáles son las tres mejores recetas de su vida: "Se puede comer barato y bien"
En El Hormiguero

Karlos Arguiñano desvela cuáles son las tres mejores recetas de su vida: "Se puede comer barato y bien"

El chef ha contado qué recetas incluiría en un libro si tan solo tuviese tres páginas.

La estrategia letal de Manu: espera el tropiezo de Rosa y sentencia El Rosco

La estrategia letal de Manu: espera el tropiezo de Rosa y sentencia El Rosco

Santi Alverú, “ingeniero” gracias a Pasapalabra: descubre su nueva vocación en el ¿Dónde Están?

Santi Alverú, “ingeniero” gracias a Pasapalabra: descubre su nueva vocación en el ¿Dónde Están?

La broma de Santi Alverú sobre los asturianos en Pasapalabra: “Se me criticó una vez por decir esto”

La broma de Santi Alverú sobre los asturianos en Pasapalabra: “Se me criticó una vez por decir esto”

Publicidad