Los fans de Isabel Pantoja reclaman el dinero de uno de sus conciertos cancelados: "Van a pagar hasta el último centavo"

Isabel Pantoja ha generado mucho revuelo entre sus fans ante la cancelación constante de su concierto previsto para noviembre de 2024 en Tarragona. Este fue aplazado para julio de 2025 y, cuando llegó el día, se volvió a cancelar.

Es el 3 de julio de este año cuando los seguidores de Isabel Pantoja reciben la primera respuesta por parte de la empresa promotora encargada de la gira de la artista. Esta asegura que les devolverá el dinero, pero algunos de ellos aún no lo han recibido.

"Había un promotor que quiebra y durante todo este proceso estaba él", nos cuenta Isabel Rábago. Esta asegura que más del 90% de las entradas han sido devueltas ya y que, las que faltan, fueron reservadas a través de internet y tardarán algo más, pero llegarán.

"Van a pagar hasta el último centavo", afirma Isabel Rábago. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!