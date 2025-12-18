Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Begoña Villacís: "Que una voz como la de Eduardo Casanova diga en alto que tiene VIH es muy valiente"

Jordi Évole coge la batuta de un documental en el que Eduardo Casanova hace el anuncio más sincero de su vida: tiene VIH. Una noticia que ha sido un auténtico ejercicio de valentía.

Begoña Villacís

Eduardo Casanova, el actor que conocimos en Aida y que comenzó hace años su camino como director de cine, ha anunciado que tiene VIH. Lo ha hecho a través del tráiler de un documental dirigido por Jordi Évole en el que rompe un silencio que lleva años arrastrando.

La noticia ha dado la vuelta al mundo y Casanova deja una cosa clara: lo hace cuando él quiere y como él quiere. Hoy, elige contarlo para dar visibilidad a una enfermedad que muchos aún ven con un tinte negativo.

"Que una voz como la de Eduardo Casanova diga en alto que tiene VIH es muy valiente", advierte Begoña Villacís, "además es importante distinguir que tiene VIH, no sida, que no es lo mismo".

Casanova rompe el tabú que existe alrededor del VIH, una enfermedad con la que muchos conviven, aunque pocos lo cuentan. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

Begoña Villacís

Panna cotta de café con crema de chocolate
Para 4-6 personas

Postre fácil y sencillo de Karlos Arguiñano: panna cotta de café con crema de chocolate

La panna cotta de café con crema de chocolate es todo un descubrimiento italiano que en su origen que hacía para aprovechar el exceso de producción de leche. Así nos lo ha contado Karlos Arguiñano.

Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja

Solomillos de pollo con salsa de cerveza y naranja, una receta jugosa y barata de Karlos Arguiñano

