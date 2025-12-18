Antena3
La estrategia letal de Manu: espera el tropiezo de Rosa y sentencia El Rosco

Antes de remontar, el concursante ha dejado que su rival moviera ficha, fallara y terminara plantándose con 21 aciertos y dos fallos.

Alberto Mendo
Manu es uno de los concursantes que mejor sabe gestionar el tiempo en El Rosco y ha vuelto a demostrarlo en este nuevo duelo contra Rosa. En un cara a cara de lo más ajustado, ha tirado de estrategia para sentenciar al final, una jugada siempre arriesgada que esta vez le ha salido bien.

Los dos concursantes han protagonizado buenas jugadas durante la primera vuelta, destacando en ambos casos un turno de nueve aciertos. No obstante, Rosa ha terminado cogiendo velocidad para llegar a las 21 letras en verde. Manu se ha acercado hasta 20, lo suficiente como para meter presión.

Efectivamente, Rosa ha terminado arriesgando, creyendo que aún no tenía un listón seguro. Sin embargo, ha fallado dos veces, poniendo rumbo a la próxima Silla Azul. Ha sido después cuando Manu ha terminado de enseñar sus casas, remontando y hasta intentando ganar el bote de 2.524.000 euros. ¡Revive este tenso Rosco en el vídeo!

