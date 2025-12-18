Nos lo cuenta
Victoria, en celibato voluntario por las decepciones constantes: "Las ganas se pasan cuando el foco empiezas a ser tú"
Lleva un año y medio sin tener contacto con los hombres, no porque no pueda, sino por decisión propia. Después de varias decepciones, elige el amor propio.
Victoria ha elegido quedarse sola después de varias relaciones tóxicas y poco profundas. Esta lleva un año y medio sin tener ningún contacto afectivo-sexual con hombres y cree que seguirá así por un tiempo.
Su decisión de celibato voluntario llega después de varias decepciones amorosas y relaciones tóxicas. Victoria sentía que se estaba conformando con el mínimo y que la presión de las redes sociales no le hacía perseguir las relaciones que realmente quería y merecía.
"Yo sabía que eso no era lo que yo quería, no quiero perder el tiempo", nos cuenta. Desde entonces, su vida ha mejorado notablemente: "Las ganas se pasan cuando el foco empiezas a ser tú".
Elegirse a sí misma se ha convertido en un acto de amor propio para Victoria, que deja de perseguir la aprobación masculina para elegirse a sí misma. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
