Carmen le pierde el miedo a Octavio y comienza su venganza: “La cárcel es poco castigo, quiero que sufras”

La venganza de Carmen ha comenzado. La mujer está harta de todo: de Emilio, que mató a su hijo hace tantos años y se lo ocultó, incapaz de derramar lágrimas por él en su funeral; de Octavio, por la vida que les ha hecho vivir tanto a ella como a su difunto marido...

Pero todo va a cambiar, y esta vez, no piensa ceder y dejar que Octavio la vuelva a pisotear. Carmen consigue el abrigo que el empresario llevaba cuando mató a Emilio, le lavó la mancha de sangre, y se lo presenta a Octavio en su despacho.

Octavio está entre la espada y la pared, consciente de que sus mentiras, engaños y crímenes no hacen más que amontonarse y salir a la luz. Cree que Carmen ya habrá avisado a las autoridades, pero nada más lejos de la realidad: “La cárcel es poco castigo, quiero que sufras”, le dice, llena de rabia.

Además, Carmen pierde totalmente el miedo y el respeto por el hombre que mató a su marido. ¡Y se atreve a tutearle! Su plan de venganza hacia Octavio ha empezado por todo lo alto, y este es solo su primer paso para amargarle la vida: “Vas a morir solo, sin tus hijos cogiéndote la mano”, le deja claro Carmen.