Los 12 consejos de Pablo Motos por Navidad: "Lo único que tenemos en la vida es tiempo"

El Hormiguero ha puesto el broche al año 2025 con Karlos Arguiñano como invitado, con una tertulia de actualidad que ha contado con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca, y con una reflexión final de Pablo Motos. El presentador, con motivo de la Navidad, ha querido compartir 12 consejos: "Me los suelo dar a mí mismo y ojalá alguno os sirva".

"La Navidad y los recuerdos van unidos", ha comenzado diciendo, recomendando soltar el lastre de los malos. Para evitar las discusiones, Pablo ha propuesto cambiar el foco y recuperar la calma. También ha apuntado: "Las personas que cuidan a los demás, ni te imaginas lo que necesitan que las cuiden a ellas".

Sobre las expectativas del año que viene, el presentador ha afirmado: "No te obsesiones si no salen los planes como querías, lo interesante en la vida no está en los planes, está en los desvíos". También ha hablado del insomnio, del ego, de la felicidad, del olvido, la alimentación sana...

Por último, Pablo ha afirmado: "Si sales a la calle te darás cuenta de que la gente ni está tan contenta como en Instagram ni está tan enfadada como en Twitter, las pantallas son una trampa que quitan la atención de lo real". Y ha añadido: "Lo único que tenemos en la vida es tiempo, a menos pantallas, más felicidad".