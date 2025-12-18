Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Sucesos

Hablamos con el falso masajista de Isla Mayor (Sevilla), acusado de agresión sexual: "Me han denunciado por despecho"

Varias mujeres acusan a Antonio de agresión sexual y extorsión. Según las víctimas, se ganaba la confianza de sus pacientes por redes sociales y en los tratamientos les realizaba tocamientos y las fotografiaba para después extorsionarlas.

Masajista

Publicidad

Antonio, un hombre de Isla Mayor (Sevilla) está acusado de agresión sexual, vulneración de la intimidad e intrusismo laboral. Este presuntamente se hacía pasar por masajista para abusar de mujeres y después extorsionarlas para que guardaran silencio.

Según sus víctimas, su modus operandi era claro: se ganaba la confianza de sus víctimas por redes sociales, les ofrecía un tratamiento en el que les realizaba tocamientos innecesarios y las fotografiaba con la excusa de ver el "antes y después". Así, después extorsionaba presuntamente a sus pacientes con estas fotografías comprometedoras.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Antonio, que niega los hechos. Según él, nunca ha trabajado como masajista. "Yo me dedico a la construcción", afirma.

Antonio afirma que las dos mujeres que le han denunciado lo han hecho como venganza, porque estuvo con ambas. "A una de ellas, con la que tenía una relación sentimental, le hacía fotos y después descubrí que se las mandaba a otro", señala.

El material informático del falso masajista ya ha sido incautado por la Guardia Civil, aunque este ha sido puesto en libertad. ¿Conseguirán las víctimas hacer justicia?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Celibato voluntario

Victoria, en celibato voluntario por las decepciones constantes: "Las ganas se pasan cuando el foco empiezas a ser tú"

Masajista

Hablamos con el falso masajista de Isla Mayor (Sevilla), acusado de agresión sexual: "Me han denunciado por despecho"

Claves para dejar un buen colchón

Estrategias para asegurar un buen colchón para los hijos: "Ahorro un euro al día para mis hijos desde que tenían un año"

Toni Acosta
En plató

Las emotivas palabras de Toni Acosta sobre sus padres: "La vida va de coleccionar momentos con ellos"

Presidenta de la comunidad
Nos lo cuenta

El drama de Carmen por ser presidenta de la comunidad: "Ya no puedo más, no le daría mi puesto ni a mi peor enemigo"

Begoña Villacís
Última hora

Begoña Villacís: "Que una voz como la de Eduardo Casanova diga en alto que tiene VIH es muy valiente"

Jordi Évole coge la batuta de un documental en el que Eduardo Casanova hace el anuncio más sincero de su vida: tiene VIH. Una noticia que ha sido un auténtico ejercicio de valentía.

Coaches de La Voz
Entrevista

Los coaches se preparan para la Gran Final de La Voz 2025: "Va a ser apoteósica"

Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra cuentan cómo viven las horas previas a la Gran Final de La Voz y adelantan sorpresas, emoción y una batalla más igualada que nunca. ¡Este viernes en Antena 3!

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Pilar Soto, la presentadora de los 90 que cambió de vida

Acusado de acoso sexual.

Antonio, el falso masajista denunciado que se define como 'chochólogo': "No abusé de ella, éramos pareja"

Jorge Fernández alucina con que los concursantes no puedan resolver ‘Llegó el aguafiestas’

Jorge Fernández alucina con que los concursantes no puedan resolver ‘Llegó el aguafiestas’

Publicidad