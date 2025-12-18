Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Hablamos con él

Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo: "En la residencia, ella me llamaba y me lloraba"

Tras no ser invitado a la misa funeral de Encarnita Polo, Rappel se muestra crítico y enfadado ante las decisiones que tomó su hija, asegurando que la artista no estaba bien en la residencia en la que la ingresó.

Rappel

Publicidad

El mes pasado falleció Encarnita Polo a los 86 años en la residencia de Ávila donde vivía, tras ser asesinada por otro residente que padecía demencia senil prematura y que entró en su habitación y la estranguló. La trágica noticia conmocionó a su entorno y al mundo artístico.

Esta semana, familiares y amigos se reunieron en Madrid para rendirle homenaje en una misa funeral, a la que asistió, entre otros, nuestro colaborador José Manuel Parada, gran amigo de la artista. Quien no estuvo presente fue Rappel, que se mostró muy crítico con la decisión de la hija de Encarnita de ingresarla en una residencia y aseguró no haber sido informado del acto, calificando la situación como "un complot".

Encarnita

El vidente se ha mostrado especialmente enfadado con la hija de Encarnita, asegurando que esta sufrió mucho en la residencia en la que la ingresaron. "Ella me llamaba, me lloraba, me pedía y de todo", asegura.

"Si yo contara toda la verdad que me ha contado Encarnita, montaba un escándalo nacional", sentencia. ¿Responderá la hija de Encarnita Polo a Rappel?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Antía

De ser una de las últimas plazas en La Voz a finalista Pablo López: repasamos el recorrido de Antía en el concurso

Rappel

Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo: "En la residencia, ella me llamaba y me lloraba"

Celibato voluntario

Victoria, en celibato voluntario por las decepciones constantes: "Las ganas se pasan cuando el foco empiezas a ser tú"

Masajista
Sucesos

Hablamos con el falso masajista de Isla Mayor (Sevilla), acusado de agresión sexual: "Me han denunciado por despecho"

Claves para dejar un buen colchón
Lo vemos

Estrategias para asegurar un buen colchón para los hijos: "Ahorro un euro al día para mis hijos desde que tenían un año"

Toni Acosta
En plató

Las emotivas palabras de Toni Acosta sobre sus padres: "La vida va de coleccionar momentos con ellos"

Es una de las actrices por excelencia de la comedia española y goza de un éxito profesional y personal que le hace estar en su mejor momento.

Presidenta de la comunidad
Nos lo cuenta

El drama de Carmen por ser presidenta de la comunidad: "Ya no puedo más, no le daría mi puesto ni a mi peor enemigo"

Ser presidente de la comunidad de vecinos puede darnos muchos dolores de cabeza. Es lo que le ha ocurrido a Carmen, que vive con ansiedad por los problemas de sus vecinos.

Begoña Villacís

Begoña Villacís: "Que una voz como la de Eduardo Casanova diga en alto que tiene VIH es muy valiente"

Coaches de La Voz

Los coaches se preparan para la Gran Final de La Voz 2025: "Va a ser apoteósica"

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Pilar Soto, la presentadora de los 90 que cambió de vida

Publicidad