Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo: "En la residencia, ella me llamaba y me lloraba"

El mes pasado falleció Encarnita Polo a los 86 años en la residencia de Ávila donde vivía, tras ser asesinada por otro residente que padecía demencia senil prematura y que entró en su habitación y la estranguló. La trágica noticia conmocionó a su entorno y al mundo artístico.

Esta semana, familiares y amigos se reunieron en Madrid para rendirle homenaje en una misa funeral, a la que asistió, entre otros, nuestro colaborador José Manuel Parada, gran amigo de la artista. Quien no estuvo presente fue Rappel, que se mostró muy crítico con la decisión de la hija de Encarnita de ingresarla en una residencia y aseguró no haber sido informado del acto, calificando la situación como "un complot".

El vidente se ha mostrado especialmente enfadado con la hija de Encarnita, asegurando que esta sufrió mucho en la residencia en la que la ingresaron. "Ella me llamaba, me lloraba, me pedía y de todo", asegura.

"Si yo contara toda la verdad que me ha contado Encarnita, montaba un escándalo nacional", sentencia. ¿Responderá la hija de Encarnita Polo a Rappel?