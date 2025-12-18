Lo vemos
Estrategias para asegurar un buen colchón para los hijos: "Ahorro un euro al día para mis hijos desde que tenían un año"
Ante un futuro cada vez más oscuro en cuanto a pensiones se refiere, Alemania ya empieza a tomar medidas. Estos proponen una hucha para los niños desde que nacen y que inviertan mes a mes para asegurarse una pensión digna.
El esquema clásico de trabajar toda la vida y vivir solo de la pensión empieza a quedar cada vez más lejano. Cada vez más ciudadanos reconocen que las cuentas no cuadran y que el futuro exige nuevas estrategias financieras.
Ante este escenario, Alemania ha decidido actuar: el Estado aportará una pequeña cantidad mensual a los menores escolarizados para crear un fondo a largo plazo. La idea es sencilla: empezar antes para llegar mejor.
Francisco ha elegido tomar medidas desde que sus hijos tenían un año. En su caso, ahorra un euro al día para dejárselo a sus pequeños para el futuro.
Los cálculos respaldan la medida. Ahorros modestos y constantes, invertidos durante décadas, pueden transformarse en un capital muy superior al dinero aportado. La conclusión es clara: cuanto antes se empiece, mayor será el colchón al final.
