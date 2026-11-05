Antonia Dell’Atte, "muy enfadada" tras las palabras de Ana Obregón: "Cree que no todo lo que dice es verdad"

El comunicado de las disculpas de Ana Obregón ya ha obtenido respuesta por parte de Antonia Dell’Atte. La modelo italiana le ha dedicado unas palabras, aceptando sus disculpas y confiando en que se trate de un mensaje sincero.

"Te he salvado de una condena y de ir a la cárcel", advierte Antonia Dell’Atte, "espero que sea la última vez que tenga que darte esta oportunidad". La italiana le desea a Ana Obregón que encuentre la paz que ella ya encontró hace años e insiste en que "las denuncias falsas no existen" y que la que ella interpuso contra Alessandro Lecquio en 1991 es auténtica.

Nuestra compañera Paloma García-Pelayo ha podido hablar con Antonia y afirma que la modelo está "muy enfadada". "Cree que no todo lo que dice es verdad", asegura García-Pelayo.

Lo que molestó especialmente a Antonia Dell’Atte en las disculpas que hizo ayer en directo Ana en Y ahora Sonsoles fue la alusión a Clemente, su hijo. "No le gusta que utilice a su hijo", afirma Paloma García-Pelayo. ¿Habrá un nuevo capítulo en la guerra entre Ana y Antonia?