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Antonia Dell’Atte, "muy enfadada" tras las palabras de Ana Obregón: "Cree que no todo lo que dice es verdad"

La modelo italiana ha emitido un comunicado en el que acepta las disculpas de Ana Obregón y le desea "que encuentre la paz". Sin embargo, nuestra compañera Paloma García-Pelayo ha podido hablar con ella e insiste en que está enfadada y dolida.

Antonia Dell’Atte

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El comunicado de las disculpas de Ana Obregón ya ha obtenido respuesta por parte de Antonia Dell’Atte. La modelo italiana le ha dedicado unas palabras, aceptando sus disculpas y confiando en que se trate de un mensaje sincero.

"Te he salvado de una condena y de ir a la cárcel", advierte Antonia Dell’Atte, "espero que sea la última vez que tenga que darte esta oportunidad". La italiana le desea a Ana Obregón que encuentre la paz que ella ya encontró hace años e insiste en que "las denuncias falsas no existen" y que la que ella interpuso contra Alessandro Lecquio en 1991 es auténtica.

Nuestra compañera Paloma García-Pelayo ha podido hablar con Antonia y afirma que la modelo está "muy enfadada". "Cree que no todo lo que dice es verdad", asegura García-Pelayo.

Lo que molestó especialmente a Antonia Dell’Atte en las disculpas que hizo ayer en directo Ana en Y ahora Sonsoles fue la alusión a Clemente, su hijo. "No le gusta que utilice a su hijo", afirma Paloma García-Pelayo. ¿Habrá un nuevo capítulo en la guerra entre Ana y Antonia?

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