La familia de Sandra Peña exige justicia: "Espero que sean contundentes con la sanción al colegio"

Un mes después del suicidio de Sandra Peña, declaran los padres de la joven, junto a su tío, Isaac Villar. Pese a que aseguran que la pérdida es irreparable, piden una sanción ejemplar para el centro.

Sandra Peña, una joven de 14 años de Sevilla, se quitaba la vida el mes pasado a raíz del acoso que sufría en el colegio. Pese a que su madre lo denunció hasta en dos ocasiones en el centro, este no activó el protocolo antibullying.

Hoy han declarado los padres de Sandra ante la Fiscalía de menores de Sevilla. Lo han hecho acompañados de Isaac Villar, el tío de la niña.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el tío de Sandra, que ha confesado que ha sido un momento muy duro. La familia ha revivido el dolor que sintió Sandra y exige justicia.

"El daño es irreparable, pero queremos que la sanción sea la más alta", advierte Villar. ¿Lograrán que casos como el de Sandra vuelvan a ocurrir?

