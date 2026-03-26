La expareja de Colate carga contra Paulina Rubio: "Él cree que ha sido muy comedida porque sabe muchas cosas"

Continúa la batalla legal por el futuro del hijo de Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio. Mientras la cantante lucha para que el menor se quede en Miami con ella, Colate quiere que vuelva a España.

En plena batalla judicial, María Clara Mejía, expareja de Colate, ha cargado contra la artista. "Es muy injusto para un niño de su edad que quiere estar con su papá", ha advertido.

Susana Uribarri, amiga de Colate, ha podido hablar con él tras las declaraciones de su expareja, con la que estuvo dos años de relación. "No le parece mal, cree que ha sido muy comedida porque ella sabe muchas cosas", afirma Uribarri.

Por el momento, la batalla por el futuro del hijo de Colate continúa. ¿Logrará que su hijo regrese a España?