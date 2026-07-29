Berta Lemus, la Miss curvy que ha hecho historia: "Me han dicho que no encajo en los cánones, pero yo quiero romperlos"

La vida de Berta Lemus no ha sido nada fácil. Desde pequeña, las críticas a su cuerpo y los insultos fueron parte de su realidad, minando poco a poco su autoestima y su percepción personal.

Entre toda la oscuridad, siempre hubo algo que animaba a Berta a seguir adelante: su pasión por la moda. Desde pequeña, su familia la apoyó en su carrera como modelo y Berta aprendió a hacer oídos sordos de los comentarios negativos.

Tras recorrer pequeños pasos en el mundo de la moda, Berta ha logrado cumplir un sueño: representar a Ceuta en Miss Universo España. De esta forma, no solo se ha superado a sí misma, sino que ha roto barreras en el mundo de la diversidad, convirtiéndose en la segunda modelo curvy de la historia en participar en Miss Universo España.

"En redes me han criticado mucho, me han dicho que esto no era para mí y que no cumplía los cánones", afirma, "pero a mí me da igual porque lo que quiero es romperlos".

Hoy, Berta quiere dar visibilidad a casos como el suyo, en el que las críticas no deben estar por delante de los sueños y el amor propio. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

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