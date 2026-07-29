Pilar Vidal reconoce no tener feeling con Gabriela Guillén tras sus últimas declaraciones: "No tiene sentido del humor"

Cuando parecía que la tensión entre las colaboradoras Isabel Rábago y Pilar Vidal y Gabriela Guillén, madre del hijo menor de Bertín Osborne, había dado paso a una tregua, la polémica vuelve a reavivarse. Guillén ha lanzado un nuevo dardo al asegurar: "Me reservo la opinión de Bertín sobre ella", dejando en el aire la duda sobre la verdadera relación entre el cantante y la periodista.

Por su parte, Pilar Vidal ha querido zanjar definitivamente la polémica. "Es la última vez que hablo de este tema", ha afirmado con rotundidad. La colaboradora ha aclarado que no tiene nada personal contra Gabriela, aunque reconoce que nunca ha habido feeling entre ellas y "se me nota" asegura. "Cada vez que habla parece que no está feliz", ha comentado, añadiendo que, "no tiene sentido del humor".

Vidal también ha explicado que no considera a Guillén una figura especialmente imitable, más allá de algunos gestos que, en su opinión, podrían resultar llamativos. No obstante, ha pedido disculpas si alguno de sus imitaciones le ha podido molestar. Además, ha confesado que le habría gustado hablar de su faceta como esteticista, pero ha señalado que, hasta el momento, la única forma pública que conoce de la empresaria es la relacionada con su vida personal, y es sobre esa de la que ha opinado.

Respecto a su vínculo con Bertín Osborne, Pilar ha querido matizar que "No me considero amiga de Bertín", aunque sí reconoce que entre ambos existe una buena sintonía. La periodista ha asegurado que esperará a hablar con él para preguntarle cuál es esa opinión sobre ella que, según Gabriela, ha preferido no revelar. "A ver si es verdad eso que tú dices", ha señalado.

Además, Vidal ha destacado que, siempre que ella ha cuestionado a Gabriela, Bertín Osborne la ha defendido públicamente y ha hablado bien de la empresaria. "Él es mejor persona que tú, porque siempre te ha defendido y te ha puesto por las nubes. Esa es la gran diferencia", ha concluido.

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