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Esta tarde en YAS Verano, conocemos en exclusiva el guion de la nueva serie de Carmina Ordóñez
Vamos a conocer en exclusiva el guion de la nueva serie de Carmina Ordóñez escrito por su hijo, Julián Contreras.
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Hoy desvelamos en exclusiva el guion de la nueva serie sobre Carmina Ordóñez, un proyecto muy personal creado por su hijo, Julián Contreras. Un homenaje nacido del cariño y del profundo vínculo que siempre unió a madre e hijo, aunque Julián nunca ha ocultado que su infancia estuvo marcada por una enorme exposición mediática y por una vida fuera de lo común.
Después de años dándole forma a la idea, escribiendo y puliendo el guion, el proyecto está a punto de hacerse realidad. Tras mantener reuniones con distintas productoras, la serie ya ha encontrado el camino para ver la luz y promete mostrar una faceta inédita de Carmina, con giros que sorprenderán a muchos.
No te pierdas todos los detalles de esta nueva serie sobre una de las grandes protagonistas de la prensa del corazón, la inolvidable Carmina Ordóñez. Te lo contamos a partir de las 17:00 en YAS Verano, en Antena 3.
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