Esta tarde en YAS Verano, conocemos en exclusiva el guion de la nueva serie de Carmina Ordóñez

Hoy desvelamos en exclusiva el guion de la nueva serie sobre Carmina Ordóñez, un proyecto muy personal creado por su hijo, Julián Contreras. Un homenaje nacido del cariño y del profundo vínculo que siempre unió a madre e hijo, aunque Julián nunca ha ocultado que su infancia estuvo marcada por una enorme exposición mediática y por una vida fuera de lo común.

Después de años dándole forma a la idea, escribiendo y puliendo el guion, el proyecto está a punto de hacerse realidad. Tras mantener reuniones con distintas productoras, la serie ya ha encontrado el camino para ver la luz y promete mostrar una faceta inédita de Carmina, con giros que sorprenderán a muchos.

No te pierdas todos los detalles de esta nueva serie sobre una de las grandes protagonistas de la prensa del corazón, la inolvidable Carmina Ordóñez. Te lo contamos a partir de las 17:00 en YAS Verano, en Antena 3.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas