Mejores momentos | 4 de agosto
¡De pura casualidad! Aitor se lleva un panel de 1.400 euros
El turno le ha llegado a Aitor cuando aún no tenía nada claro el panel, sin embargo, gracias a un par de golpes de suerte se ha llevado una cifra fantástica.
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Gracias a que ninguna de sus dos compañeras ha sido capaz de resolver este panel, le ha llegado el turno a Aitor. El concursante de La ruleta de la suerte ya contaba con 450 euros y el gajo del ‘empiezo yo’, que se los había dado anteriormente Rosa, así que, estaba en un buen momento para luchar por el panel.
Como no se lo sabía, ha decidido tirar y ha caído en el ‘exprés’, pero no le ha parecido un momento adecuado y ha seguido tirando. ¡Y menos mal que lo ha hecho! Sin pretenderlo en absoluto, el concursante del atril rojo ha caído en los 1.000 euros. “¡Toma, toma!”, ha exclamado muy emocionado Jorge Fernández, pero el problema ha sido que Aitor seguía sin saberse el panel.
Ha tenido que arriesgarse con alguna consonante y ha tenido mucha suerte, porque ha dicho la ‘C’, que era justo la que faltaba. Gracias a eso y a la ayuda de la ‘O’, que ha sido la última vocal por destapar, por fin lo ha visto claro. “Voy a resolver”, ha dicho decidido. Ha resuelto con calma, y así, sin esperárselo, ha conseguido un panel maravilloso de 1.400 euros. ¡No te pierdas el momento completo en el vídeo!
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