Débora se marca un panel redondo: ¡2.500 euros, comodín y supercomodín!

Ha sido Débora quien ha comenzado jugando en este panel de la letra oculta de La ruleta de la suerte y sus compañeros no han podido ni intentarlo, porque a la concursante del atril azul le ha salido un panel redondo.

Ha comenzado el turno con una combinación de buena puntería y buenas elecciones. Además, ha caído en el gajo de ‘Verano 300’, que ha sido un empujón fantástico para aumentar su marcador. De hecho, estaba en un buen punto para resolver, pero la concursante ha decidido seguir tirando, porque no sabía aún el panel y… ¡sorpresa! Ha caído en el ‘X2’ y se ha colocado con 2.500 euros.

Débora ha optado por la ‘V’, que no solamente estaba en el panel, sino que, además, era la letra oculta. En este momento ya se ha decidido: “Voy a resolver”, le ha dicho a Jorge Fernández. Aunque la concursante estaba muy nerviosa, ha conseguido resolverlo sin errores y se ha puesto contentísima, tanto que ha ido corriendo a abrazar al presentador. “Ay Jorge, ¡que veo el viaje muy cerca!”, ha exclamado Débora con ilusión. ¡Qué alegría! Dale al play en el vídeo de arriba.

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