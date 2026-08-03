Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz sorprende a Begoña con una inesperada confesión

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Tasio, en nombre de La Industrial y a escondidas de su padre, realizará una jugosa oferta a Perfumerías De la Reina. Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, Gabriel la rechazará. ¿De qué se tratará esta oferta? ¿Cuál será la reacción de Damián cuando lo descubra?

Además, Tasio tratará de acercarse a Paula después de que la joven decidiera poner fin a su historia y… ¡Doña Clara será testigo de ello! ¿Podrá el hijo de Damián retomar su “relación” con la nueva dependienta?

Por otro lado, Doña Clara se quedará sin acompañante para su viaje por Europa. La madre de Pelayo quedará chafada, pero decidirá buscar a una nueva persona. ¿Encontrará en la colonia a alguien dispuesto a acompañarla?

En otro orden de cosas, Nieves no cesará sus intentos de convencer a Pablo para que hable con Marisol y puedan reconciliarse definitivamente

Mientras, la joven tomará una decisión sobre su futuro. ¿Se quedará en Toledo o volverá a Tarragona?

Marta volverá a sentir miedo tras el regreso de Bianca y buscará refugio en Andrés, que tratará de tranquilizarla y animarla. ¡La joven tendrá que hacerse a la idea de que la argentina ha regresado para quedarse!

Finalmente, Beatriz, tras recibir el regalo de Gabriel, un broche con la inicial de Juanito, no dudará en presumirlo ante Begoña.

Sin embargo, la niñera mentirá a la enfermera y… ¡le contará que es un regalo de Javier, su novio! ¿Cómo reaccionará Begoña ante esta confesión?

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