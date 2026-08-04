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Rosita, la mujer de 94 años que reclama una televisión gratuita para los pacientes hospitalizados

Rosita es una paciente de hospital que está recogiendo firmas para que poder ver la televisión en las habitaciones sea gratuito y por tanto no un lujo.

TV Gratis hospitales

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Rosita, de 94 años, tiene una petición muy concreta: que la televisión en los hospitales sea gratuita para los pacientes ingresados. Con ese objetivo ha impulsado la campaña #LaTeleNoEsUnLujo, defendiendo que este servicio no debería considerarse un extra, sino un elemento que contribuye al bienestar de quienes pasan largos periodos hospitalizados. Su iniciativa ya ha conseguido reunir 43.000 firmas.

La protagonista explica que el coste del servicio asciende a 25 euros por semana. Tras permanecer ingresada durante cuatro meses, calcula que ha gastado alrededor de 400 euros solo para poder ver programas y series durante el día. En algunas habitaciones, comenta, los pacientes llegan a compartir el gasto entre las dos habitaciones para reducir el coste.

No obstante, Rosita también plantea otra cuestión: ¿qué ocurre con las personas que no desean ver la televisión? Explica que en algunos hospitales ha coincidido con pacientes que prefieren mantenerla encendida las 24 horas del día, lo que puede resultar incómodo para quienes no comparten esa preferencia. Aun así, reconoce que cada persona tiene necesidades y circunstancias diferentes, y que no todo el mundo puede permitirse pagar por este servicio.

Por su parte, Enrique García, portavoz de la OCU, señala que la situación varía según la comunidad autónoma. Mientras algunas administraciones sanitarias públicas cobran por el uso de la televisión, otras, como Extremadura, ofrecen este servicio de forma gratuita. Aunque no se trate de un servicio sanitario, García considera que tiene un importante valor terapéutico. "Del mismo modo que se apuesta por humanizar los hospitales, entendemos que la televisión forma parte del entretenimiento y del bienestar del paciente", afirma.

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