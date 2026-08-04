"50.000 personas no se pueden mover hacia la frontera sin que el rey se entere": Varsavsky apunta a Marruecos por la crisis de Ceuta

El matrimonio de empresarios, muy activo y crítico en redes sociales, ha analizado la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma y ha puesto especialmente el foco en el papel de Marruecos.

Martín Varsavsky: "Ceuta es una especie de microfotografía de África"

Martín Varsavsky considera que Ceuta representa una "microfotografía de África" y pone el foco en la enorme diferencia demográfica y económica entre España y el continente africano: "España tiene 40 y pico millones de habitantes y África tiene alrededor de 1.500 millones", señala. A su juicio, se trata de "una situación muy difícil de solucionar".

Varsavsky cuestiona el Ingreso Mínimo Vital: "Es un efecto llamada enorme"

El empresario argentino cuestiona que personas que no tienen contrato de trabajo ni regularización puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital y considera que esto puede convertirse en "un efecto llamada enorme" y añade que España tiene que pensar si realmente tiene sentido.

Nina Varsavsky, contundente sobre Ceuta y Melilla: "Son españolas"

La empresaria, de origen alemán, se ha mostrado contundente al hablar de las reivindicaciones sobre la soberanía de las ciudades autónomas de España: "Ceuta y Melilla son españolas y hay que ayudarlas", afirma. También cuestiona las afirmaciones que vinculan históricamente ambas ciudades con Marruecos y asegura que esa teoría "se desmonta enseguida".

Trump, Estados Unidos e Israel, en el foco

Martín Varsavsky considera difícil pensar que Estados Unidos esté detrás de lo ocurrido y apunta a la política estadounidense contra la inmigración ilegal. Sobre la posición internacional de Marruecos, lanza una reflexión: "Marruecos, internacionalmente, lamentablemente está mucho mejor que España".

Los Varsavsky también rechazan la teoría de que Israel pudiera estar detrás de lo ocurrido. Martín Varsavsky considera "absurdo" pensar que Israel quiera favorecer la entrada masiva de musulmanes en Europa: "Israel no tiene el poder para hacer algo así".

"50.000 personas no se pueden mover hacia la frontera sin que el rey se entere"

Para Martín Varsavsky, una de las grandes incógnitas de la crisis está en el papel que ha desempeñado Marruecos.

"Estamos hablando de casi 70.000 personas y en Marruecos no pasa nada sin que el rey se entere", cuestiona cómo pudo producirse un desplazamiento masivo hacia la frontera sin conocimiento de las autoridades marroquíes. Y deja abierta una última incógnita sobre lo sucedido: "Hay algo que no sabemos y creo que en los próximos días sabremos más".

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