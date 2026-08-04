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Cihan confiesa que Mine espera un hijo suyo, ¿qué decisión tomará Alya?

Cuando todo apuntaba a que Cihan y Alya por fin iban a dar un paso más en su relación, una confesión hace saltar todo por los aires.

Cihan confiesa que Mine espera un hijo suyo, ¿qué decisión tomará Alya?

Cihan confiesa que Mine espera un hijo suyo, ¿qué decisión tomará Alya?

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de varios intentos por dejar atrás su pasado, Cihan ha decidido sincerarse con Alya antes de seguir dando pasos junto a ella. Muy afectado, el empresario le ha confesado que Mine está embarazada de cuatro meses y que espera un hijo suyo. Además, le ha explicado que no supo nada del embarazo hasta que Mine descubrió que iba a tener un niño.

La confesión no termina ahí. Cihan también le ha contado que su madre conocía el secreto desde hacía tiempo y decidió ocultárselo.Mientras Alya intenta asimilar todo lo que acaba de escuchar, Cihan solo le pide que le responda algo. "Alya... dime algo", le dice, consciente de que esa confesión puede cambiarlo absolutamente todo entre ellos.

¿Podrá Alya perdonar a Cihan o este inesperado embarazo pondrá fin a su historia antes incluso de que pudiera empezar? Esta noche, capitulazo de En tierra lejana. A las 23 horas, solo en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.

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