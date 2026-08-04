"Es muy complicado enamorarte de tu mejor amiga": Antonio Garrido y Eva Martín analizan la relación de Nico y Lola

Ágata y Lola han conseguido crear una química muy buena en pantalla y la evolución de su relación nos mantiene en vilo desde el capítulo uno. Sin embargo, ambas tienen trama con otros personajes que también nos han llamado especialmente la atención.

Eva Martín y Antonio Garrido, los actores que dan vida a Lola y Nico en la serie, nos han contado que la relación de amistad entre ellos es muy peculiar y sincera, ya que se conocen desde que se formaron para ser policías.

Sin embargo, Nico se va a ir dando cuenta de que siente algo más que una simple amistad por Lola, pero tendrá miedo a expresarlo. "Es muy complicado enamorarte de tu mejor amiga", nos ha adelantado Antonio Garrido. ¡Escucha todo lo que nos han contado los dos actores en el vídeo de arriba!

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