"Vio todo oscuro, no podían con la asfixia del humo": la explosión de un patinete ocasiona un incendio y deja 11 heridos en una vivienda

Esta pasada noche sobre las 2 de la madrugada, los vecinos de este edificio en A Coruña vivieron uno de los mayores sustos de su vida. Un patinete eléctrico explotaba y producía un incendio que desalojaría varias viviendas, dejando a 11 heridos a manos del complejo hospitalario de A Coruña. Tres de estas personas siguen hospitalizadas, dos de ellas en unidad de quemados y la otra, ya en planta.

Hemos hablado con una de las vecinas del edificio, que por suerte, no se encontraba en el habitáculo cuando se produjo el incidente. Sin embargo, sí que se encontraba su madre, persona mayor, y sus dos sobrinos, de 8 y 10 años. Nos relata los hechos tal y como los vivió su madre: "Al principio se escuchó un alboroto, se asomó a la ventana y vio caer un jarrón y un televisor. Luego miró y estaban las llamas y salió a buscar a los niños. Bajó desesperada corriendo", comienza.

"Lograron salir, gracias a Dios"

"Dice que vio todo oscuro, no podían con la asfixia del humo, pero lograron salir gracias, a Dios", continúa la vecina de la vivienda. Ella no se encontraba en el piso en el momento que esta explosión ocurrió, pero fue llamada por su madre y en el mismo momento, cuenta que salió corriendo. "En el instante que la vi estaba muy nerviosa y los niños igual", cuenta.

Aunque tranquiliza diciendo que tanto su madre como sus sobrinos están bien, añade: "Aún tenemos el olor del humo en el piso".

Nuestra abogada Montse Suárez ha analizado la situación. "Los patinetes explosionan porque la batería falla. Puede fallar por un impacto físico o porque esté defectuoso. El siniestro tiene que ser investigado con lupa", recalca.

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