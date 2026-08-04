¡Por qué poco! Débora a una palabra de resolver el gran panel final

Débora se ha enfrentado a este último panel de La ruleta de la suerte con ¡dos ayudas finales! Con una consonante y una vocal extra parecía que el panel iba a ser mucho más fácil de conseguir, pero no ha sido del todo así.

La pista esta vez ha sido ‘Tres sinónimos’ y con todas las letras propuestas por el programa y por la concursante el panel ha quedado muy completo. En cuanto ha comenzado el tiempo, Débora se ha lanzado: “¡Sendero, carretera y camino!”, ha dicho muy ilusionada, pero con ‘carretera’ la concursante no ha estado muy acertada.

Aunque las otras dos palabras sí que las ha dicho bien enseguida, le ha faltado por ver ‘vereda’. La concursante se había hecho ilusiones pensando que ya lo tenía resuelto, pero se ha llevado un buen chasco ¡y nosotros también! Lo mejor es que se lo ha tomado con muy buen humor y se ha ido muy contenta con sus 2.500 euros. ¿Cuánto dinero ha estado a punto de conseguir? ¡Descúbrelo en el vídeo!

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