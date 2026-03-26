Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguiremos el caso de Noelia Castillo en el día que recibirá la eutanasia

Tras dos años de lucha judicial, Noelia Castillo ha logrado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dé luz verde a su eutanasia y esta misma tarde está previsto que reciba la muerte digna por la que tanto ha peleado.

La joven nos ha concedido esta semana una entrevista exclusiva en la que cuenta los motivos por los que quiso quitarse la vida y por qué está tan decidida a dejar de vivir. Una entrevista que puedes ver al completo aquí.

Hoy, la lucha de Noelia llega a su fin. Y ahora Sonsoles, esta tarde en directo a partir de las 17:00 en Antena3 y en atresplayer.