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Entrevista

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, contamos con uno de los iconos de la Ruta del Bacalao: Chimo Bayo

Hoy nos acompaña Chimo Bayo para hablar de su trayectoria, de como fue el cambiar las motos por las mesas de mezcla y el lado oscuro de la Ruta del Bacalao.

Chimo Bayo

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Hoy contaremos en plató con Chimo Bayo, una figura icónica de los años 80 y 90 de la música techno y la Ruta del Bacalao. Reconocido por su famoso "Hu-ha" y frases exitósas en sus estribillos que hacían saltar y disfrutar a todo tipo de edades.

Chimo quiso dedicarse al motocross en su juventud y soñaba con convertirse en campeón de España, pero, una lesión en su rodilla puso fin a su carrera deportiva. Lejos de rendirse, se dio cuenta que podía reinventarse y comenzó a trabajar como DJ en las discotecas valencianas hasta llegar a donde está a día de hoy.

Un símbolo de la Ruta del Bacalao que captó el interés de su público gracias a su estética cañera con un complemento esencial: las gafas de sol, y su tema 'Así me gusta a mí' que fue una explosión en las discotecas durante mucho tiempo. No te pierdas los detalles de esta entrevista, a partir de las 17:00 en Y ahora Sonsoles.

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