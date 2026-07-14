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Indignación por el alto número de suspensos por graves faltas de ortografía en las oposiciones a profesores: "¡Es mentira! ¡Son los criterios!"

En las pruebas a quienes pretenden una plaza en Castilla y León y Murcia el fracaso asciende al 83 y el 63% respectivamente. Los examinados manifiestan su disconformidad con la corrección y niegan que cometieran los errores y faltas que les atribuyen. Exigen pruebas de la correcta evaluación.

Polémica oposiciones

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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No son alumnos de primaria, son opositores a profesor, por eso hace daño a la vista ver las faltas de ortografía que se han hecho públicas, supuestamente cometidas por alguno de los candidatos.

Lorena García, periodista y presentadora de Espejo Público de Verano, no daba crédito: "No me lo puedo creer. Para llegar a opositar para ser profesor tienes que haber superado como mínimo la carrera universitaria".

De los 83 y 63 por ciento de suspensos de Castilla y León y Murcia, buena parte corresponderían a fuertes patadas al diccionario. El programa destacaba alguna de ellas y los presentes no salían de su asombro.

"Depende de si al tribunal le convence o no"

Una versión muy diferente es la que mantienen los poco orgullosos protagonistas, que se manifestaban frente a la Consejería de Educación de la Calle Alcalá de Madrid, presumiblemente suspensos todos. Los opositores piden más explicaciones sobre la corrección de sus exámenes.

Otra de las quejas es por el elevado nivel de dificultad que presentarían las pruebas. Lorena lleva tres convocatorias a su espalda, y en la última ha sido calificada con un punto por cada una de ellas. Su indignación es evidente y pide que le muestren su examen. Pone en duda todo el sistema de corrección y reclama una mayor transparencia.

"Examen que no se ve... Faltas de ortografía ¿hasta qué punto? si no vemos. ¿Dónde están esas faltas de ortografía? Están justificando en que son faltas de ortografía y no hemos visto nuestro examen", argumentaba reclamando poder ver lo que han evaluado como errores en su examen.

Niega que entre sus compañeros haya quienes olvidan haches con frecuencia o que sean capaces de escribir: 'glovo', 'llendo', o 'abance'. Recordaba que una de las primeras pruebas del proceso es la de cultura, cuyos resultados son considerablemente superiores.

"¡Es ilegal! ¡Nos tratan como basura!"

El ambiente entre los manifestantes se caldeaba y comenzaban los cánticos con sus reivindicaciones: "¡No son las faltas, son los criterios!".

Otra de las manifestantes, ha recibido un cero en la prueba del supuesto práctico, negaba que existieran esas faltas de ortografía, asegurando que tienen copia de los exámenes: "¡No hay faltas, es mentira!". Aseguraba esta joven que son víctimas de un engaño que juega con su futuro y la estabilidad de sus familias. Reclama que se publiquen los criterios de evaluación como exigiría la ley: "¡Es ilegal! ¡Nos tratan como basura!", sentenciaba.

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