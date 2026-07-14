Jorge aprovecha la mala suerte de Reyes y se hace con un panel de 1.180 euros

“Tienes un panelazo si resuelves”, le ha dicho Jorge Fernández a Reyes justo antes de que la concursante perdiera el turno. Jorge, por su parte, ha estado muy espabilado y ha aprovechado para utilizar el gajo del ‘Me lo quedo’ con la concursante del atril rojo, quedándose con 600 euros y con una cafetera valorada en 580.

Aún quedaban varias letras por decir, pero Jorge, que ha jugado a lo seguro durante todo el programa de La ruleta de la suerte, ha decidido resolver por esa cantidad. El concursante ha resuelto el panel de maravilla: “Muy bien visto”, le ha felicitado el presentador.

Además, en este programa, los concursantes no estaban consiguiendo paneles con mucho dinero, así que, este ha sido de los más altos. Y sumando el valor de la cafetera, Jorge se ha colocado con 1.180 euros. ¡No está nada mal! El presentador ha aprovechado el momento para contar un chiste sobre el café. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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