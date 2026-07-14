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La viuda de su exmarido está viviendo en su casa y ella no puede disfrutarla: "Es mía al 50%"

Leonor está sufriendo y según cuenta, viviendo una injusticia. La viuda de su exmarido está viviendo en su casa desde hace siete años sin darle ninguna compensación económica.

Marieta

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Leonor es propietaria del 50 % de una finca y su hija es dueña del otro 50 %, ya que heredó esa parte de su padre. Sin embargo, cuando su exmarido falleció, dejó a su nueva esposa, Niculina, el usufructo de la parte heredada por la hija. Esto significa que, aunque Niculina no sea propietaria de la vivienda, tiene derecho a utilizar esa parte y disfrutarla, por lo que vive sola en la casa, mientras la protagonista asegura que no puede disfrutar de su propia mitad.

Según cuenta, durante cinco años ambas mantuvieron un acuerdo por el que Niculina le abonaba 100 euros al mes y asumía la mitad del IBI "que son 308". Cuando la propietaria le pidió aumentar esa cantidad a 150 euros mensuales, afirma que dejó de pagar por completo. Por ello, reclama una deuda de 13.650 euros, 12.600 euros por las mensualidades impagadas durante siete años y 1.050 euros que corresponden a la mitad del IBI que dice haber afrontado ella sola.

Además, la mujer asegura que su exmarido se casó con Niculina en el hospital el mismo día de su fallecimiento y que la familia desconocía por completo ese matrimonio. Ahora pide que se aclaren los derechos que tienen tanto ella como su hija sobre la vivienda, ya que, pese a ser las propietarias de la totalidad del inmueble, confirma que es la viuda quien disfruta en exclusiva de la finca sin compensarla económicamente desde hace siete años.

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