Un imprevisto vuelve a frenar el beso más esperado entre Miguel y Claudia en Sueños de libertad

Después de compartir un nuevo momento de complicidad, Miguel y Claudia vuelven a acercarse hasta el punto de estar a punto de besarse. La conexión entre ambos es cada vez más evidente, aunque las circunstancias impiden que ese instante llegue a completarse.

El doctor Salazar no puede ocultar lo que siente por la sobrina de Manuela y llega a confesarle que está deseando besarla. Sin embargo, una nueva interrupción deja de nuevo en el aire el esperado primer beso entre los dos en Sueños de libertad.

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