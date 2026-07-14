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“Me muero por besarte”: Miguel y Claudia vuelven a quedarse a un paso de su esperado primer beso

“Me muero por besarte”: Miguel y Claudia vuelven a quedarse a un paso de su esperado primer beso

SUEÑOS DE LIBERTAD

Un imprevisto vuelve a frenar el beso más esperado entre Miguel y Claudia en Sueños de libertad

La relación entre Miguel y Claudia sigue avanzando en Sueños de libertad, pero cuando ambos están a punto de dar un paso decisivo, una inesperada interrupción vuelve a cambiarlo todo.

Ángela Rolo | Julia Zapata López
Publicado:

Después de compartir un nuevo momento de complicidad, Miguel y Claudia vuelven a acercarse hasta el punto de estar a punto de besarse. La conexión entre ambos es cada vez más evidente, aunque las circunstancias impiden que ese instante llegue a completarse.

El doctor Salazar no puede ocultar lo que siente por la sobrina de Manuela y llega a confesarle que está deseando besarla. Sin embargo, una nueva interrupción deja de nuevo en el aire el esperado primer beso entre los dos en Sueños de libertad.

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