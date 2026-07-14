"Ha sido Zoe": Laura Moure destapa una letra con su barriga de embarazada

Jorge ha acabado por todo lo alto este programa de La ruleta de la suerte. Aprovechando la mala suerte de sus dos compañeras, le ha llegado el turno y en su primera tirada ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’. Había un 50% de posibilidades de que el gajo fuera bueno y finalmente… ¡lo ha sido!

Ha sumado 500 euros a su marcador y ha decidido utilizar también el gajo de ‘Todas las vocales’. Además, las vocales nos han dejado un momento muy divertido, porque la última letra no se destapaba y Laura Moure ha decidido pulsar la letra con la barriga y justo ¡se ha destapado! “¡Ha sido Zoe!”, ha bromeado Jorge Fernández. “Si queréis las damos así todas ahora”, le ha seguido la broma la presentadora. ¡Sería divertido!

Después de este tierno momento, el concursante se ha colocado con 875 euros en el marcador y lo ha tenido claro, ha querido resolver. “El bote no lo tienes mal del todo”, le ha animado el presentador. Pero a Jorge no le ha inspirado mucha confianza la tirada y ha decidido ir a lo seguro, al igual que ha hecho el resto del programa. Y no le ha ido nada mal, por cierto. ¡Directo a la gran final! ¡Revive el momento en el vídeo!

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