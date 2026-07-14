Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Condena David Sánchez

El abogado Luis María Pardo, sobre la condena al hermano de Pedro Sánchez: "Tenemos una satisfacción máxima"

El abogado de Iustitia Europa Luis María Pardo explica cómo un cambio en la acusación popular a David Sánchez ha hecho posible su condena por un delito de prevaricación.

El hermano de Pedro Sánchez.

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

Luis María Pardo es abogado de Iustitia Europa. Actuaba como acusación popular en el caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. El hermano del presidente del Gobierno ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La Audiencia de Badajoz ha impuesto penas similares al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y a los otros nueve acusados por el mismo delito.

Desde Iustitia Europa se sienten satisfechos de esta resolución judicial. Pardo pone sobre la mesa que gracias a la acusación popular se modificó la conclusión provisional y se incluyó el delito de prevaricación por el que ha sido condenado finalmente.

"Si no hubiéramos hecho esta modificación David Sánchez no habría sido condenado"

Señala que si no hubieran hecho esa modificación en la acusación David Sánchez no habría sido condenado, puesto que ese delito habría prescrito. "La desunificación de todas las acusaciones particulares hizo que se pudiera presentar la modificación del escrito", mantiene.

Apunta el letrado que no se nos puede olvidar que David Sánchez "ha sido condenado por obtener un puesto a dedo". "En la sentencia se desarrolla un tráfico y una prevaricación de libro respecto de cómo se concedió la plaza", resuelve.

"Sentimos una satisfacción máxima"

Su organización siente una "satisfacción máxima". Ha querido tener un recuerdo especial hacia la UCO, que trabajó en ese procedimiento. "Hicieron su trabajo y hoy tenemos una condena al hermano del presidente y también a Miguel Ángel Gallardo y a todos lo que participaron en que tuviera la plaza de coordinador de conservatorios".

"Estamos muy contentos. Hay que destacar que la prevaricación es un delito penado con severas penas de inhabilitación", resuelve Luis María Pardo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Joyas ZP

Las sospechas sobre el "error fatal" de la Agencia Tributaria y la inspección fiscal a Zapatero: "No es casual que se escape de la AEAT"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

El hermano de Pedro Sánchez.

El abogado Luis María Pardo, sobre la condena al hermano de Pedro Sánchez: "Tenemos una satisfacción máxima"

Aníbal Gómez, el cómico que nos ha conquistado con sus predicciones, sus ocurrencias y su voz

Aníbal Gómez, el cómico que nos ha conquistado con sus predicciones, sus ocurrencias y su voz

Manuel Ruiz de Lara.

El magistrado Manuel Ruiz de Lara defiende que la nueva petición del juez Peinado es una actuación "habitual, procesalmente correcta"

Joyas ZP
Joyas de ZP

Las sospechas sobre el "error fatal" de la Agencia Tributaria y la inspección fiscal a Zapatero: "No es casual que se escape de la AEAT"

Un catedrático, sobre el incendio en Los Gallardos.
INCENDIO LOS GALLARDOS

Ricardo Díaz apunta a un cable eléctrico "olvidado" desde 2009 como posible origen del incendio de 'Los Gallardos'

Susana Díaz.
Polémica

Susana Díaz, muy enfadada por las palabras de Rajoy sobre la selección francesa: "Destilan imbecilidad y racismo"

Las palabras de Mariano Rajoy sobre los jugadores de la selección francesa no han gustado nada a la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz que cree que el expresidente del Gobierno tendría que pedir perdón a los españoles.

Marieta
Actualidad

La viuda de su exmarido está viviendo en su casa y ella no puede disfrutarla: "Es mía al 50%"

Leonor está sufriendo y según cuenta, viviendo una injusticia. La viuda de su exmarido está viviendo en su casa desde hace siete años sin darle ninguna compensación económica.

Antonio Orozco y Antoñito Molina

Si te perdiste el Asalto Final de La Voz Kids, estos son los momentos que no puedes dejar de ver: ¡Vota por tu favorito!

Una concursante todoterreno: Cristina Castaño ha brillado con sus transformaciones en Tu cara me suena 13

Una concursante todoterreno: Cristina Castaño ha brillado con sus transformaciones en Tu cara me suena 13

Juan Lobato en Espejo Público.

Juan Lobato (PSOE), sobre el 'caso Begoña Gómez': "Podría haber mala intención en el juez Peinado"

Publicidad