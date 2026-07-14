El abogado Luis María Pardo, sobre la condena al hermano de Pedro Sánchez: "Tenemos una satisfacción máxima"

Luis María Pardo es abogado de Iustitia Europa. Actuaba como acusación popular en el caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. El hermano del presidente del Gobierno ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La Audiencia de Badajoz ha impuesto penas similares al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y a los otros nueve acusados por el mismo delito.

Desde Iustitia Europa se sienten satisfechos de esta resolución judicial. Pardo pone sobre la mesa que gracias a la acusación popular se modificó la conclusión provisional y se incluyó el delito de prevaricación por el que ha sido condenado finalmente.

"Si no hubiéramos hecho esta modificación David Sánchez no habría sido condenado"

Señala que si no hubieran hecho esa modificación en la acusación David Sánchez no habría sido condenado, puesto que ese delito habría prescrito. "La desunificación de todas las acusaciones particulares hizo que se pudiera presentar la modificación del escrito", mantiene.

Apunta el letrado que no se nos puede olvidar que David Sánchez "ha sido condenado por obtener un puesto a dedo". "En la sentencia se desarrolla un tráfico y una prevaricación de libro respecto de cómo se concedió la plaza", resuelve.

"Sentimos una satisfacción máxima"

Su organización siente una "satisfacción máxima". Ha querido tener un recuerdo especial hacia la UCO, que trabajó en ese procedimiento. "Hicieron su trabajo y hoy tenemos una condena al hermano del presidente y también a Miguel Ángel Gallardo y a todos lo que participaron en que tuviera la plaza de coordinador de conservatorios".

"Estamos muy contentos. Hay que destacar que la prevaricación es un delito penado con severas penas de inhabilitación", resuelve Luis María Pardo.

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