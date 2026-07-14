Vecinos al límite por la basura sin recoger a pleno sol y calor extremo en Sevilla: "En muchas calles hay que sortear la mierda"

La periodista de Antena 3 Estefanía Ruiz compartía lo que están viviendo los más de 16.000 vecinos del municipio sevillano de Cabezas de San Juan desde hace ya dos semanas: "El olor es nauseabundo, insoportable".

Situación límite

Los servicios mínimos no son suficientes para aliviar la situación y ya se han producido los primeros incidentes. Algunos vecinos hartos de la insalubridad han prendido fuego a la basura en una noche en la que se ha repetido la quema de contenedores. Lo han hecho encapuchados. Y a la mañana siguiente se encontraban bolsas de basura sobre la montaña a medio quemar de desperdicio.

La huelga indefinida de los trabajadores de la empresa de recogida de residuos ha llevado a la localidad a parecer más un vertedero, y estos acampan por 14º día frente a la sede de la compañía, que no cede a sus demandas. Reclaman una mejora de sus condiciones de trabajo, según ellos insuficientes para seis días de trabajo semanales: "No llegamos a fin de mes. Es esto o salimos".

"Lo que les están pagando es una porquería"

Un vecino comparaba la situación local con la de un pueblo vecino. La diferencia es muy significativa: "En Utrera cobran 1.700 euros y aquí cobran 1.000". Este mismo hombre reconoce que no pueden más con la sensación de asfixia, "la peste y las moscas", que empeora el calor.

El pesimismo se entiende entre los habitantes por lo ocurrido en la última reunión entre empresa y trabajadores: "La empresa sigue riéndose de los trabajadores, sigue riéndose del pueblo, y no tiene ni dos dedos de vergüenza".

Otro vecino responde claramente lo que opina sobre el salario de quienes mantienen las calles de Cabezas de San Juan limpias: "Lo que les están pagando es una porquería", y de eso saben mucho últimamente en este municipio sevillano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.