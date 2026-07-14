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Aníbal Gómez, el cómico que nos ha conquistado con sus predicciones, sus ocurrencias y su voz

El concursante nos ha regalado grandes momentos a lo largo de la edición y nos ha sorprendido con varias actuaciones.

Aníbal Gómez, el cómico que nos ha conquistado con sus predicciones, sus ocurrencias y su voz

Aníbal Gómez, el cómico que nos ha conquistado con sus predicciones, sus ocurrencias y su voz

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Patri Bea
Patri Bea
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¿Qué hubiese sido de esta edición sin Aníbal Gómez? El cómico nos ha regalado grandes momentos a lo largo de estos meses y nos ha sorprendido con su voz en imitaciones como la de Vicente Fernández o Radiohead.

Sus predicciones como pitoniso a raíz de su imitación de Alaska han marcado la edición. Él aseguró que Ángel Llàcer encontraría el amor en la octava gala y, gracias a eso, el presidente nos regaló un momento muy emotivo junto a Chenoa.

Chimo Bayo, Depeche Mode o BJ Thomas han sido otras de las actuaciones con las que Aníbal Gómez se ha lucido. Además, nunca nos olvidaremos de ese bonito homenaje a su compañero Jesulín de Ubrique recreando el videoclip de ‘Toda’. ¡Revive sus actuaciones en Tu cara me suena 13 en el vídeo de arriba!

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Votación CERRADA: el público elige los 4 concursantes que acompañarán a J Kbello en la gran final de Tu cara me suena

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