Si te perdiste el Asalto Final de La Voz Kids, estos son los momentos que no puedes dejar de ver: ¡Vota por tu favorito!

Los Asaltos de La Voz Kids ya son historia y ya conocemos a los doce semifinalistas que lucharán por convertirse en la mejor voz kids de este 2026.

Pero antes de llegar a la Semifinal, la última gala nos dejó actuaciones inolvidables, confesiones muy emotivas y la despedida de unos asesores que han sido fundamentales para los coaches. Estos son lo momentazos que nos ha dejado el Asalto Final... ¡Vota por tu favorito!