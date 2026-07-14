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Si te perdiste el Asalto Final de La Voz Kids, estos son los momentos que no puedes dejar de ver: ¡Vota por tu favorito!

Ya conocemos a los doce semifinalistas de la edición tras un Asalto Final lleno de emociones, despedida y mucha música.

Antonio Orozco y Antoñito Molina

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Celia Gil
Celia Gil
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Los Asaltos de La Voz Kids ya son historia y ya conocemos a los doce semifinalistas que lucharán por convertirse en la mejor voz kids de este 2026.

Pero antes de llegar a la Semifinal, la última gala nos dejó actuaciones inolvidables, confesiones muy emotivas y la despedida de unos asesores que han sido fundamentales para los coaches. Estos son lo momentazos que nos ha dejado el Asalto Final... ¡Vota por tu favorito!

Ranking del Asalto Final de La Voz Kids

  1. 1

    El precioso mensaje de Antoñito Molina a Lucía

    La actuación de Lucía volvió a tocar el corazón del asesor de Antonio Orozco. Antoñito Molina quiso dedicarle unas palabras muy especiales que reflejan el enorme cariño y la admiración que siente por la joven talent.

  2. 2

    Eduardo conquista a los coaches con una actuación brillante

    Eduardo fue el encargado de cerrar los Asaltos y lo hizo firmando una actuación llena de arte y personalidad. Coaches y asesores quedaron completamente impresionados, mientras Antonio Orozco le dedicaba unas palabras que emocionaron a todo el plató.

  3. 3

    Becky G alucina con el control vocal de esta talent

    Una de las actuaciones de la noche dejó completamente sorprendida a Becky G. La asesora no podía creer el dominio vocal y la seguridad que mostró la talent sobre el escenario, convirtiéndose en uno de los grandes elogios de la gala.

  4. 4

    Los asesores se despiden de La Voz Kids

    Después de acompañar a Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne en una de las fases más complicadas de la competición, Melody, Antoñito Molina, Becky G y Leire Martínez dijeron adiós a La Voz Kids. Una despedida cargada de emoción y agradecimiento tras compartir una experiencia inolvidable junto a coaches y talents.

  5. 5

    Evolett hace historia en La Voz Kids y Luis Fonsi se queda sin palabras

    La actuación de Evolett con ‘Víveme’ dejó una de las reacciones más impactantes de la edición. Luis Fonsi no encontraba palabras para describir lo que acababa de escuchar y terminó pronunciando una frase que ya forma parte de la historia del programa.

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