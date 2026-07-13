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Manuel Cobaleda, aficionado taurino asegura que el Joker de San Fermín solo busca visitas: "Le coge la vaca por ser tan bobo"

Un joven disfrazado de joker se ha hecho viral en las redes sociales tras participar en los encierros de San Fermín 2026 saltándose las normas con total imprudencia. Acaba embestido por un animal y detenido por la Policía.

San Fermín

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Las fiestas de San Fermín 2026 están dejado imágenes insólitas. Como cada año son muchos los corredores que disfrutan de este tipo de tradiciones. Eso sí, respetando unas normas de seguridad, ya que en varias ocasiones han estado muchas vidas en juego y 16 de ellas han desaparecido para siempre desde 1910.

Ahora, se ha hecho viral un corredor en concreto disfrazado de Joker. Comienza a correr como todos los demás pero, enseguida cambia sus movimientos, empieza a saltar, a llamar la atención o hacer cosas inexplicables. Algo que le ha llevado a ser embestido por una vaca, en ese momento la Policía Municipal de Pamplona fue a por él para escoltarlo e identificarlo.

El acusado estuvo grabando desde la carrera con su propio móvil y llegando a tocar a los animales, algo que ha causado mucha indignación y a considerar que no debería estar más en los encierros.

Manuel Cobaleda, es un aficionado taurino que asegura que este "Joker" es un influencer estadounidense que quería ganar visitas "Es el primer año que se le ve". Este joven afirma que está prohíbdo utilizar los móviles en el momento de la corrida y que puede acarrear una multa de hasta 6.000 euros. "Le coge la vaca por ser tan bobo".

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