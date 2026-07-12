Así vivieron la terrible noticia del fallecimiento de su hija, Toni Cantó y Eva Cobo

Convivir con la pérdida de un hijo es completamente "un infierno" así lo dijo hace años Toni Cantó tras la muerte de su hija Carlota por un accidente en la carretera. Por su parte, Eva Cobo, se retiró de las cámaras y tras veinte años, confesó que pasó una profunda depresión y estuvo con medicamentos que a día de hoy no puede dejar.

La actriz lo dejó muy claro en el programa de Y ahora Sonsoles durante su entrevista "No se supera" la muerte de un hijo, pero si que aprendes a vivir con ello. La colaboradora Pilar Vidal, revela que habló con Toni y que le confesó que esta era "La hostia más grande que me han dado en la vida" además de reconocer que le dijo que su hija Carlota iba a irse a vivir con él a Madrid.

El trágico día del fallecimiento de su hija Eva estaba en su casa y la Guardia Civil fue a buscarla, la primera reacción fue la negación y el creer que podía salvarla. Por su parte, Toni Cantó en Barakaldo cuando recibió la llamada con la noticia. A pesar de estar roto de dolor, no paró la obra. Tambien, ha dejado claro en alguna ocasión que, aunque no se le vea llorar publicamente, se acuerda de Carlota todos los días.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas