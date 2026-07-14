“¡Ay, perdón!”: Los nervios le juegan una mala pasada a Reyes y ni siquiera el comodín le ayuda a remediar su error

Todo apuntaba a que iba a ser Reyes quien iba a resolver este primer panel de La ruleta de la suerte. La concursante ha caído en el gajo de 150 euros y se ha lanzado a resolver el panel. Todo el mundo en el plató ya lo estaba celebrando cuando se han dado cuenta de que había dicho algo mal.

La concursante se ha quedado un poco confundida al ver que había fallado, pero ha decidido utilizar el comodín que acababa de conseguir para intentarlo de nuevo. Lo que no nos esperábamos es que iba a cometer el mismo error por segunda vez: Reyes ha dicho ‘de’ en lugar de ‘da’. Esta vez sí que se ha dado cuenta del fallo: “¡Ay, perdón!”, ha dicho enseguida. ¡Los nervios!

Por suerte, no tenía una gran cantidad y solo ha perdido 250 euros. El turno ha pasado a Jorge, que ha tenido que resolver el panel directamente porque ya estaban todas las consonantes dichas. Aun así, el concursante del atril amarrillo se ha quedado muy contento, porque además de 50 euros, se ha llevado los gajos de la doble letra y del me lo quedo. ¡Dale al play!

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