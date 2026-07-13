Laura Escuredo rectifica sus palabras sobre la "seguridad": "Solo hablaba de paz emocional" no quiere acusar de nada a Pitingo

La ruptura de Pitingo con su novia Laura Escuredo, quién también fue su primer amor durante la adolescencia, ha revolucionado el mundo del corazón. Desde que anunciaron su compromiso unos cuatro meses después de oficializar su relación en las redes sociales, los titulares se volcaron en su relación.

Se han separado de mutuo acuerdo y se siguen respetando y queriendo. No ha pasado nada en específico, la colaboradora Pilar Vidal aseguró en el programa que ambos habrían comprendido que no eran tan almas gemelas como creían. Ahora, el cantante se encuentra en un ático junto a su hijo atravesando esta nueva etapa con tranquilidad.

Pitingo se ha estado centrando en su trabajo y en todos sus proyectos musicales, en cambio, Laura ha subido una historia a su instagram con una canción de desamor de Manuel Carrasco "Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no, te alejas y me dueles" a la vez que eliminaba al cantante de sus seguidores al igual que las fotografías.

Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar aseguró en exclusiva que había podido hablar con Laura quien le confesó que "fueron meses duros" y que "no había vuelta atrás con la decisión". "He llegado a un punto que necesitaba priorizar mi tranquilidad y mi seguridad, también la de mi hijo" mientras reconocía que no quería entrar en más detalles.

Ahora, Cortázar vuelve a sacar nuevos detalles. Laura rectifica que la palabra "seguridad" no estuvo bien empleada ya que se puede sacar de contexto. Sólo se refiere a que quiere estar tranquila en el sentido emocional "Solo hablaba de paz emocional". Y la ruptura, "No es una cosa tan amistosa como nos hacían ver al principio" explica la colaboradora.

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