ENTREVISTA
La anécdota de Daniel Grao en un rodaje de Pedro Almodóvar: "Lo ve todo, es increíble"
El actor Daniel Grao se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su nuevo proyecto y recordar una de sus anécdotas más curiosas con Almodóvar.
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Daniel Grao estrena nuevo proyecto con A la deriva. El actor, que ya es uno de los rostros más conocidos de nuestras pantallas, vuelve, esta vez compartiendo rodaje con grandes estrellas como Paula Echevarría.
Desde pequeño, Daniel Grao tuvo claro que su sueño era dedicarse a la interpretación. Fue entonces cuando comenzó sus primeras incursiones en la televisión, hasta acabar sumando decenas de proyectos que hoy ya son historia de la industria del cine español.
Uno de sus sueños cumplidos ha sido trabajar con Pedro Almodóvar. Según cuenta, estar en uno de sus rodajes es una experiencia única, tanto que ha relatado una anécdota que le marcó mucho.
"En una secuencia le dijo a alguien que la cortina el día anterior estaba unos centímetros más allá", recuerda Grao, "lo ve todo, es increíble".
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A día de hoy, Daniel Grao tiene muchas ganas de volver a trabajar con Almodóvar y confiesa: "Si me pide que haga de lámpara, lo hago". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
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