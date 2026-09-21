Tamara Gorro, sobre la polémica de Cayetano Rivera con Fran: "Yo no estaba de acuerdo con que subiera el vídeo"

Tamara Gorro vuelve a la vida pública tras unos meses apartada de las redes y la televisión por motivos de salud. Aunque no se ha pronunciado acerca del diagnóstico, asegura que no ha sido un proceso fácil y que necesitaba parar.

Durante el verano, en el que apenas hemos tenido noticias de Tamara, la influencer se ha refugiado en su familia. Cayetano Rivera, su pareja, ha estado con ella durante todo el proceso de recuperación y se ha convertido en su mayor apoyo.

En pleno proceso de recuperación de Tamara, Cayetano se ha visto envuelto en una nueva polémica por la relación con su hermano Francisco. Una polémica que ha terminado salpicando también a Tamara y sobre la que ha querido pronunciarse.

"Se ha dicho que yo guionicé el vídeo que subió Cayetano a redes", advierte Tamara Gorro, "yo no estaba de acuerdo con que lo subiera". La influencer ha querido desentenderse del vídeo en el que Cayetano Rivera pide que se deje de hablar de él, un vídeo que ella le aconsejó que no subiera a redes. ¡Toda la información, en el vídeo de arriba!