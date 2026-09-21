Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Paula Echevarría, que nos contará sus planes de futuro

Diez años después de ver a Paula Echevarría triunfar en la pequeña pantalla con Velvet, la actriz vuelve a ponerse frente a las cámaras, esta vez junto a Daniel Grao en A la deriva.

Ambos actores comparten carreras imparables en la industria de la ficción española. Un tándem perfecto que promete darnos grandes momentos de tensión, pasión, amor y secretos.

Hoy, Paula Echevarría se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su nuevo proyecto y contarnos en qué punto de su vida se encuentra. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!