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A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Paula Echevarría, que nos contará sus planes de futuro

Paula Echevarría vuelve a la ficción después de casi diez años. Esta vez, comparte pantalla con Daniel Grao en A la deriva, un proyecto del que nos lo cuenta todo.

Paula Echevarría

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Diez años después de ver a Paula Echevarría triunfar en la pequeña pantalla con Velvet, la actriz vuelve a ponerse frente a las cámaras, esta vez junto a Daniel Grao en A la deriva.

Ambos actores comparten carreras imparables en la industria de la ficción española. Un tándem perfecto que promete darnos grandes momentos de tensión, pasión, amor y secretos.

Hoy, Paula Echevarría se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su nuevo proyecto y contarnos en qué punto de su vida se encuentra. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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