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Mejores momentos | 21 de septiembre

Eguz triunfa con la casilla de 1.000 euros: La espectacular primera ola del día

La casilla de 1.000€ es el sueño de cualquier concursante; ahora bien, además de caer en ella, el verdadero éxito reside en multiplicar el premio con una letra repetida. ¡Eguz lo ha conseguido y ha terminado resolviendo el panel!

Eguz triunfa con la casilla de 1.000 euros: La espectacular primera ola del día

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Borja Tamayo
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Eguz ha arrancado el panel con pista “Dos excusas para no llamar” con la casilla de 75€, triplicando el premio al apostar por la S. En su segunda tirada, ha vuelto a triplicar, esta vez 100€. Una dinámica a la que le ha cogido el gusto, haciéndolo de nuevo con la casilla de 75€ en su tercera tirada.

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Tenía 550€ acumulados; no obstante, la fortuna se le ha puesto en contra cuando caía en el Pierde turno. Ahora bien, ha utilizado inteligentemente el Comodín para volver a tirar y, esta vez, triunfar por todo lo alto: Ha caído en la casilla de los 1.000€ y. para variar, la ha triplicado.

Con la posibilidad de llevarse 3.550€ al bolsillo, los nervios se han apoderado de la concursante. Sin embargo, ha sabido respirar profundamente, prepararse para la lectura y desatar la euforia en el plató con una merecidísima ola. ¡Vuelve a ver este gran panel en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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