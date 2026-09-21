Malestar en Ceuta por la suspensión del España-México sub-20: "¿Cómo se le puede hacer tanto daño a una ciudad española?"

El partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México, previsto en Ceuta, no se celebrará finalmente por decisión del Ministerio del Interior, que considera que no existen condiciones de seguridad suficientes para garantizar el dispositivo policial.

Este domingo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó en Málaga que el encuentro no se celebraría en Ceuta debido a la situación que atraviesa la ciudad. Posteriormente, el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, comunicó la suspensión al considerar que no podían garantizarse las condiciones necesarias para el dispositivo de seguridad, pese a las declaraciones previas del ministro en las que se refirió a la situación de Ceuta como una "inseguridad subjetiva".

"Pretenden cargarse Ceuta"

La decisión ha generado malestar entre los ceutíes. Una iniciativa ciudadana reclama que el partido no se suspenda porque considera que hacerlo supone tratar a Ceuta "como un territorio de segunda". "Los ceutíes están cabreados", cuenta desde la ciudad nuestro enviado de Miguel Ángel Silva.

Con él se encontraba sobre el césped del campo el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, quien ha defendido la importancia que tenía este encuentro para la ciudad, especialmente por el contexto que atraviesa. "Lo que está pasando ya no tiene calificativos ni nombre", ha asegurado.

García Gaona se ha mostrado muy crítico con la decisión del Gobierno. "No merece la pena ni descalificar a nadie, ellos mismos lo están haciendo", ha afirmado. El presidente de la Federación ceutí ha llegado a calificar de "traidores" a los miembros del Ejecutivo.

"No entendemos cómo se le puede hacer tanto daño a una ciudad española", ha lamentado. En su opinión, los miembros del Gobierno "se están cargando España, si no se la han cargado ya, y ahora pretenden cargarse Ceuta".

"El fútbol español tiene que estar con Ceuta"

García Gaona explica que lleva mucho tiempo trabajando para que el partido pueda celebrarse y asegura que ha pedido apoyo a sus homólogos, especialmente a Rafael Louzán. "El fútbol español tiene que estar con Ceuta", sostiene.

Asimismo, ha reclamado que la RFEF se pronuncie como institución y que también lo hagan los jugadores profesionales en apoyo a la ciudad.

Como última petición, el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta se ha dirigido directamente a Louzán para pedirle que España no participe en el próximo Mundial si Marruecos forma parte de la competición. "España no puede compartir un Mundial con un país como Marruecos", ha subrayado.

"Esto es un desmadre", ha concluido García Gaona, visiblemente afectado por la suspensión del encuentro y por la situación que atraviesa la ciudad.

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