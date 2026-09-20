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El secreto | Capítulo 3

"No sé si lo hice para vengarme de Serhat": la carta de Berrak en la que confiesa el error que cambió sus vidas

La respuesta que Can no pudo darle a Serhat estaba escrita desde hacía tiempo. Una carta de Berrak cambia por completo la historia de Kader.

Serhat lee la carta de Berrak

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Antes del trágico disparo, Can le había dado a Serhat una carta escrita por Berrak. Sin embargo, el empresario se negó a abrirla. Convencido de que su hermano era el padre de Kader, pensó que aquellas páginas solo confirmarían la traición.

Por orden de Cihan, Zeynep se ha llevado a Serhat del puerto para evitar que la policía lo detuviera y proteger a sus hijas de una situación todavía peor. Aun así, él ha dejado claro que piensa asumir las consecuencias de lo ocurrido y presentarse en el hospital.

Durante el trayecto, Zeynep ha comenzado a leer la carta. "No es de tu hermano", ha confirmado aliviada, dejando a Serhat desconcertado. El empresario ha detenido el coche y ha leído por fin la carta de principio a fin.

En ella, Berrak ha confesado sus dos mayores pecados: "Engañé a Serhat y abandoné a mi propia hija. Soy una esposa horrible y una madre aún peor". Después, ha explicado que, cuando comprendió que su marido ya no la amaba como antes, terminó cayendo en la trampa de otro hombre: "No sé si lo hice para vengarme de Serhat o para demostrarme que todavía era digna de ser amada, pero caí en la trampa de ese hombre horrible",

La mujer también ha dicho que llamó Kader a la niña y ha lamentado no haber podido criarla."Estaba destinada a tener una madre espantosa y un padre aún peor", ha escrito, dejando a Serhat roto al descubrir que sospechó de Can y que podría haberlo matado por culpa de Berrak.

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