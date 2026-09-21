Polémica por la nacionalización de familias completas en Argentina bajo la Ley de Nietos: "Exteriores ha sembrado un caos absoluto"

La aplicación de la Ley de Nietos en los consulados españoles en el exterior ha abierto un frente de controversia legal y política por la concesión masiva de la nacionalidad a familias completas. Según una investigación periodística de 'OK Diario', "clanes familiares enteros, incluyendo hasta ocho bisnietos, cuatro nietos, padres y sobrinos" están obteniendo el pasaporte español a partir de un único antepasado emigrado a Argentina con anterioridad al franquismo.

La periodista Paula Díaz ha denunciado la falta de directrices uniformes por parte del Ejecutivo: "El Ministerio de Exteriores ha sembrado un caos absoluto porque no hay un procedimiento regulado que imponga criterios iguales".

"Hemos podido atestiguar que clanes familiares obtienen la nacionalidad por un inmigrante español que llegaba a Argentina antes del franquismo. ¿Cómo ha podido ser? Se debe a través de la agrupación familiar, un recurso que algunos consulados han llevado a cabo". En algunos consulados han pasado a 1.500 expedientes diarios"

"Pesó más la situación económica"

El debate ha contado con el testimonio en primera persona de Martín, uno de los beneficiarios de este proceso, quien relató los orígenes de su trámite familiar iniciado décadas después de la emigración de sus abuelos a Argentina. "Tuve la nacionalidad a través de mi abuela, vinieron a Argentina en el año 37. Después, en el 2005, mi madre encontró esa partida de nacimiento en una parroquia de Córdoba y mi madre obtuvo la nacionalidad".

"Mis abuelos recuerdo que se fueron de España por diferencias con el Gobierno, nunca dieron detalles, no la pasaban bien económicamente. Sinceramente nunca se trató el tema de política: no estaban a favor de Franco, pero, digamos, decirle la situación con detalle, recuerdo que pesó más la situación económica".

Preguntado sobre si intentó profundizar en el pasado familiar, Martín trasladó las palabras que en su día le dio su abuela respecto a la documentación: "Sí, he tenido la curiosidad, pero después mi abuelo murió al poco tiempo y mi abuela siguió los pasos y le pregunté por qué no tenía papeles españoles. Recuerdo que me dijo: Martín, cuando salí de España nunca pensé que iba a ser importante tener esta nacionalidad. Íbamos mal económicamente y al llegar a Argentina estábamos mejor en ese momento".

La periodista Pilar Velasco ha intervenido para situar explicar la controversia técnica y los reparos judiciales sobre los criterios emitidos por el Ministerio de Justicia: "La discusión no es tanto sobre las fechas, sino por los motivos. La directriz de Sofía Puente es criticada y censurada por el Supremo porque tiene que demostrar que es un exilio político y no económico. La realidad es que en esa época se ocultaban esos motivos".

Finalmente se ha recordado que el espíritu y el redactado de la Ley de Nietos se diseñaron para dar cobertura a los exiliados por causas políticas y no a la emigración motivada estrictamente por razones socioeconómicas.

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