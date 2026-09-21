La historia de superación de Rubén tras perder 137 kilos: "Para mí, la comida era una droga"

La comida ha sido la mayor droga para Rubén. Recurría a ella de manera emocional y compulsiva y llegó a pesar 250 kilos. La obesidad condicionaba su vida, pero no era capaz de adelgazar.

"Para mí era como un paño de lágrimas, me hartaba a comer hasta que dejaba de pensar y solo podía dormir", recuerda, "eso lo he hecho toda la vida".

Todo cambió cuando Rubén se dio cuenta de que los kilos podrían costarle la vida y decidió tomar medidas. "Bendito el día que decidí operarme", señala.

Rubén se sometió a una operación en la que le extirparon el 80% del estómago. A partir de entonces, su vida cambió radicalmente, al igual que sus hábitos.

Actualmente, Rubén pesa alrededor de 90 kilos, aunque confiesa que su lucha no ha terminado. La pérdida drástica de grasa le ha hecho tener muchas pieles restantes, pero está muy orgulloso de su nueva vida y quiere servir de ejemplo para otras personas. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!