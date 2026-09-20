La apariencia sí importa: Nutriman desvela la información que puede darte el color de las bandejas de carne

A la hora de hacer la compra, el envase ofrece más información de la que parece y también influye en nuestras decisiones. Nutriman explica que, en el caso de la carne, el color de las bandejas ayuda a diferenciar gamas y presentaciones: el negro se asocia a productos premium, el amarillo a consumo habitual, el verde se relaciona con lo ecológico o natural, el azul con productos frescos o fríos, el rojo con sabores intensos o promociones y el blanco a formatos estándar.

El material del envase de los productos aporta además pistas sobre cómo se conserva el alimento. Las botellas oscuras protegen productos sensibles a la luz, los briks y las latas permiten una larga conservación a temperatura ambiente y los envases sellados con atmósfera modificada sustituyen el aire por gases que ayudan a frenar el crecimiento de bacterias.

Por eso, Nutriman señala que mirar el envase va mucho más allá de fijarse en su aspecto. Su diseño, color, material y tecnología están pensados tanto para proteger el alimento como para transmitir determinadas sensaciones al consumidor desde el primer vistazo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!